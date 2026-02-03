УФСБ по восточному арктическому округу подало в суд на Зеленодольский завод имени Горького
Истец требует от ответчика устранить дефекты корабля
Пограничное управление ФСБ по восточному арктическому округу подало иск в адрес акционерного общества «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Камчатского края.
Как стало известно «Реальному времени», истец требует ответчика исполнить гарантийные обязательства по устранению дефектов корабля, его составных частей и оборудования. Все они ранее были предусмотрены госконтрактом от 9 апреля 2015 года.
Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 10 февраля.
