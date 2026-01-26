Артига дает результат — две победы в двух матчах: на этот раз повержены македонцы

Итоги первого зимнего сбора в Турции для казанской футбольной команды

«Рубин» обыграл македонскую «Стругу» со счетом 2:0 во втором контрольном матче на сборе в Турции. Автогол и точный дальний удар Энри Мукбы позволили Франку Артиге одержать еще одну победу с казанской командой. Что надо знать о победной игре «Рубина» и первых итогах зимнего турецкого сбора — в материале «Реального времени».

Три центральных защитника

На свой второй матч в «Рубине» Артига снова выбрал схему с тремя центральными защитниками. Хотя изначально казалось, что на игру против «Струги» казанцы выйдут с дуэтом защитников Игором Вуячичем и Егором Тесленко. Однако уже на первых минутах встречи стало понятно — третьим в центре действует Илья Рожков.

На фланге же действовали Андерсон Арройо и Дардан Шабанхаджай, которым предстояло закрывать всю бровку целиком. Для последнего это был новый опыт — ранее в Казани его использовали сугубо в атаке. Впрочем, матч сложился так, что он все равно чаще оказывался впереди, чем в обороне.

В центр поля Артига отрядил Олега Иванова и Далера Кузяева. А далее в атаке было нечто непонятное. Единственным форвардом в старте заявили Даниила Моторина, рядом с которым постоянно оказывались Никита Васильев и Велдин Ходжа. В итоге эти двое создали гораздо больше моментов, чем сам нападающий.

В воротах по сравнению с предыдущим матчем, с сербским ИМТ, произошла замена. Так, вместо Евгения Ставера появился Артур Нигматуллин. Интересная перестановка, учитывая, что совсем скоро «Рубин» может подписать нового голкипера. Алексей Кеняйкин все это время занимался с командой и вскоре официально должен стать игроком казанского клуба.

По нулям

Первый тайм в исполнении «Рубина» можно поделить на два отрезка. В стартовые 15 минут казанцы действовали активнее всего. Подопечные Артиги устроили жесткий прессинг сопернику, который не мог порой даже выйти из своей половины поля. Большинство перехватов и отборов превращались в опасные подходы к штрафной македонцев, но выжать максимум из них не вышло.

Первую десятиминутку Шабанхаджай завершил дальним ударом, сместившись ближе к центру ворот, — мимо. Гораздо точнее оказался выстрел Васильева. Воспитанник казанцев в одно касание приложился по мячу, который угодил в крестовину и ушел за лицевую. После этого свежесть, кажется, покинула игроков «Рубина».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Очнулись футболисты ближе к концовке тайма. На 35-й минуте вторым темпом Иванов ударил с линии штрафной, но снова выше ворот. Тут же Тесленко едва не привез автогол — Нигматуллин в прыжке достал мяч из угла.

Справедливости ради, скажем, что «Струга» вообще не имела опасных моментов. Македонцы выглядели блекло и сложностей вратарю и защитникам казанцев не создавали. В итоге на перерыв команды ушли при нулевой ничьей — 0:0.

Кузнецов и Мукба «сделали» результат

На второй тайм «Рубин» вышел в совершенно другом составе. В воротах появился Евгений Ставер, в защите — Никита Лобов, Алексей Грицаенко и Константин Нижегородов, которым по краям должны были помогать Даниил Кузнецов и Александр Ломовицкий. В центре поля значились Александр Зотов, Марат Апшацев и Богдан Йочич, а в атаке — Энри Мукба и Никола Чумич.

Самым активным в составе казанцев, как и в игре с ИМТ, оказался Кузнецов. Крайний хавбек выделялся среди остальных игроков, постоянно выискивая момент для получения паса. Дважды его прострелы замыкал Чумич, который в обоих случаях не смог их правильно использовать. На третий раз передачу Кузнецова замкнул защитник соперника, срезав мяч в свои ворота, — 1:0.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Следом через пару минут отличился Энри Мукба. В этот момент трансляция временно прервалась, и гол получилось увидеть лишь в повторе. Воспитанник казанской академии подобрал мяч после прессинга партнеров, поправил для удара и отправил его в дальний угол — 2:0. На этом команды закончили с результативными действиями. Казанцам двух голов хватало для победы, а македонцы не могли пройти оборону соперника.

Сам Артига после игры подчеркнул, что на данном отрезке подготовки не имеет большого значения, по какой схеме играет его команда.

— Схема в данном случае не так важна. Мы играли в три центральных защитника. На флангах в первом тайме были один вингер и один фулбек, во втором тайме два вингера. Важнее то, что мы даем практику нашим футболистам, чтобы они постепенно набирали форму и были готовы играть 90 минут в высоком темпе. Мы должны быть конкурентоспособны в первом официальном матче, — сказал Артига.

Итоги первого сбора в Турции

Первый зимний сбор «Рубина» на этом закончился. Футболисты получат несколько дней отдыха, после чего 30 января соберутся там же, в Белеке, для продолжения подготовки к возобновлению сезона.

Пока же можно подвести некоторые итоги работы тренерского штаба Артиги. Безусловно, необходимо сделать поправку на тот факт, что на данном этапе команда находится под нагрузками. Но при этом в соперниках у казанцев были не слишком сильные клубы.

Игра «Рубина» уже сейчас серьезно видоизменилась. Артига настаивает на двух вещах — контроле мяча и борьбе после потери. С процентом владения в матчах с ИМТ и «Стругой» проблем не было. Однако пока это лишь контроль ради контроля. «Рубин» неплохо контролирует мяч, растягивает оборону по флангам, но с последним пасом не получается. Остроты в атаке не хватает.

В связи с этим откровенно выпадал из игры Даниил Моторин. От нападающего, возвращенного зимой из «КАМАЗа», ждали многого, в том числе голов и результативных действий. За две игры у Моторина не было даже полумоментов.

Правда, это трудности не одного футболиста. За две игры команда забила пять голов — два с дальнего удара, один с автогола, еще один с пенальти и пятый с ошибки вратаря при ударе Васильева. Комбинации у испанского штаба пока не работают.

А еще «Рубин» обходился без целого ряда лидеров. Мирлинд Даку, Угочукву Иву, Жак Сиве, Руслан Безруков, Александр Юкич и Дениль Мальдонадо продолжают восстанавливаться от травм. На первом сборе Артига не мог рассчитывать на них, а значит, обходился ограниченным кругом футболистов и показал стопроцентный результат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» — «Струга» — 2:0 (0:0, 2:0)

Голы:

1:0 — 69, Диако (автогол);

2:0 — 73, Мукба.

Следующий матч «Рубин» проведет 4 февраля против казахстанского «Жениса» в 17:00 по московскому времени. Изначально в расписании команды значилась игра 31 января с «Борацем», но встречу отменили.