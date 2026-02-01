Новости спорта

22:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Игрок «Рубина» Никола Чумич продолжит сезон в Испании

18:45, 01.02.2026

Полузащитник арендован «Реал Сарагосой» до завершения сезона-2025/26

Игрок «Рубина» Никола Чумич продолжит сезон в Испании
Фото: Динар Фатыхов

Футболист «Рубина» Никола Чумич продолжит карьеру в испанском клубе «Реал Сарагоса». Игрок перешел в команду на правах аренды до конца сезона-2025/26, сообщили в пресс-службе «Рубина».

Чумич стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года. За время выступлений за казанский клуб он провел 38 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

Ранее «Реальное время» писало, что Марвин Чуни арендован «Бари» до конца сезона-2025/26.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также