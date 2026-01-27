Леонов: Татарстан закроет потребность всех районов в ледовых дворцах к 2030 году

В течение четырех лет в Татарстане будет возведено 12 новых ледовых арен

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие четыре года во всех муниципальных образованиях Татарстана появятся собственные ледовые арены. Программа строительства уже официально утверждена, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов в ходе итоговой коллегии ведомства.

Согласно плану, в течение четырех лет в Татарстане будет возведено 12 новых ледовых арен. Как отметил министр, в 2026 году современные спортивные объекты будут открыты в Новошешминском, Тукаевском и Аксубаевском районах.

Ранее при участии раиса РТ Рустама Минниханова начала работу арена в Балтасинском районе. Строительство «Балтач Арены», общая площадь которой составляет 3,4 тыс. квадратных метров, началось в феврале текущего года. В здании разместился крытый каток с искусственным льдом размером 56 на 26 метров. Для удобства спортсменов и посетителей оборудованы современные раздевалки, душевые кабины, пункт проката коньков и медицинский кабинет. Нормативная пропускная способность ледового катка составляет 80 человек в смену.

Напомним, общая стоимость строительства крытого ледового катка в поселке Аксубаево оценивается в 597,2 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».



Рената Валеева