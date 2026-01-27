Тренер УНИКСа Велимир Перасович в четвертый раз возглавит команду на Матче Звезд

Выбор пал на специалистов, чьи команды демонстрируют лучшие результаты в текущем сезоне

Фото: Динар Фатыхов

В воскресенье, 15 февраля, на «ВТБ Арене» состоится Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ — главное баскетбольное шоу страны. Нынешний рулевой «Пармы» Евгений Пашутин возглавит «Звезды России», а тренер УНИКСа Велимир Перасович — «Звезды Мира».

Выбор пал на специалистов, чьи команды демонстрируют лучшие результаты в текущем сезоне. При этом действует важное ограничение: один тренер не может участвовать в Матче Звезд два года подряд.

Для Евгения Пашутина это назначение — признание его рекордных достижений: он лидер в истории Лиги ВТБ по количеству побед. Велимир Перасович, в свою очередь, входит в топ‑5 тренеров чемпионата по числу выигранных матчей — на его счету 150 успехов в турнире.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перасович уже трижды стоял у руля команд в этом зрелищном мероприятии. В 2022 году он возглавлял «Звезды Мира», в 2023 году руководил командой «Старая школа», а в 2024 году вновь получил назначение — его команда тогда носила название «Команда Перасовича».

Напомним, от казанского УНИКСа в Матч Звезд отправятся сразу четверо: Алексей Швед усилит заднюю линию «Звезд России», а за команду «Звезды Мира» выступят Маркус Бингэм (18 голосов) и Джален Рейнольдс (11 голосов). В заявку «Звезд России» также попал Дмитрий Кулагин.



Рената Валеева