Дыняк вернулся в состав «Ак Барса» и заменил Денисенко

Нападающий пропустил предыдущую игру с «Нефтехимиком»

Фото: Динар Фатыхов

Никита Дыняк вновь появился в составе «Ак Барса». Казанский клуб опубликовал состав на игру против «Сибири». Нападающий встанет в третьей тройке. Примечательно, что на днях «Ак Барс» подписал Дыняка на ближайшие три сезона вперед — вплоть до сезона-2028/29. Тогда казанский клуб шуточно прокомментировал событие после официальной новости: «Еще три года кошмара для соперников «Ак Барса».

Из состава на игру, которая пройдет 2 февраля в 15:30 по мск в Новосибирске, убрали другого нападающего — Григория Денисенко.

На игре казанцы встретятся со своим бывшим сокомандником — Михаилом Бердиным, который встанет на воротах «Сибири». Вратаря отправили из Казани в Новосибирск 16 декабря. Ранее с Бердиным у «Ак Барса» был однолетний контракт, но вратарь отыграл только 13 игр, а с ноября голкипера не заявляли на матчи.

Прошлая встреча казанцев и сибиряков прошла 24 января и завершилась поражением первых — «Ак Барс» уступил соперникам по буллитам.

Наталья Жирнова