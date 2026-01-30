В Татарстане закрыли детскую спортшколу «Батыр» из-за антисанитарии

По решению суда в школе запрещены тренировки, а доступ посетителей полностью закрыт

Чистопольский городской суд Татарстана принял решение о прекращении работы спортивной школы борьбы «Батыр» в Чистопольском муниципальном районе на 10 суток. Мера наказания связана с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

По результатам проверки Управления Роспотребнадзора были обнаружены нарушения, которые послужили основанием для обращения в суд. Теперь в школе запрещены тренировки, а доступ посетителей полностью закрыт.

На весь период приостановления работы судебные приставы будут осуществлять ежедневный контроль за соблюдением установленных ограничений.

Напомним, что ранее в Казани повторно закрыли кафе «Узген». Нарушения санитарных норм не были устранены за 60 суток.

Наталья Жирнова