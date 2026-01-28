«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в Казани в матче КХЛ

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» идет вторым в Восточной конференции с 69 очками в 50 играх. «Салават Юлаев» занимает шестую строчку на Востоке, набрав 52 очка в 50 матчах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущем сезоне команды провели пять очных поединков, по победам ведет «Ак Барс» с результатом 4–1 (3:1, 4:1, 1:4, 6:3, 2:1).

Всего в КХЛ соперники встречались 108 раз, «барсы» одержали 58 побед. В Казани «Ак Барс» не проигрывает «Салавату Юлаеву» на протяжении шести матчей подряд— с 30 декабря 2023 года (3:2).

В прямом эфире матч покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин