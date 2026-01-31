«Ак Барс» объявил состав на матч с «Нефтехимиком» в Казани

Яшкин вернулся в заявку после пропуска четырех игр подряд

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

Нападающий Дмитрий Яшкин вернулся в состав «Ак Барса» после пропуска четырех матчей подряд. Форвард выйдет в тройке с Нэйтаном Тоддом и Григорием Денисенко. В воротах «Ак Барса» с первых минут выйдет Тимур Билялов.

По состоянию здоровья матч пропустит нападающий «барсов» Никита Дыняк.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» идет пятым. Команды друг от друга отделяют 13 очков.

В прямом эфире встречу из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 17.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин