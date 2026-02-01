УНИКС сразится с ЦСКА в матче за лидерство в чемпионате Единой Лиги ВТБ

«Армейцы» в турнирной таблице с результатом 22-2 занимают первую строчку, а казанцы идут следом, отставая на одно очко — 22-1

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС сыграет в матче против действующего чемпиона страны — ЦСКА. Эта встреча определит лидера турнирной таблицы: ЦСКА с результатом 22-2 занимает первую строчку, а УНИКС (21-2) идет следом, имея на один сыгранный матч меньше.

Армейский клуб демонстрирует впечатляющую форму, не проигрывая уже два с половиной месяца. На счету команды рекордная победная серия из 13 матчей, в рамках которой были одержаны важные победы над «Зенитом» (93:88 и 93:90) и «Локомотивом-Кубанью» (95:90).

В текущем сезоне команды идут на равных в сыгранных матчах. 25 октября в Москве армейцы одержали победу со счетом 86:75 благодаря большому количеству потерь у УНИКСа и низкой реализации трехочковых бросков (27%). Однако 15 ноября подопечные Велимира Перасовича сумели взять реванш на домашней арене — 76:75, прервав 8-матчевую беспроигрышную серию армейцев и сместив их с первой строчки в турнирной таблице.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особую опасность в составе ЦСКА представляет задняя линия, где блистают американские разыгрывающие Мело Тримбл и Каспер Уэйр. В передней линии армейцев произошли изменения со времени последней встречи с УНИКСом — команду пополнил сербский центровой Лука Митрович, ранее выступавший за «Црвену Звезду», а нигериец Тони Джекири покинул клуб.

Наталья Жирнова