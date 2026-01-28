«Ак Барс» объявил состав на матч с уфимским «Салаватом Юлаевым» в Казани

Нападающий «барсов» Дмитрий Яшкин в четвертый раз подряд остался вне заявки

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Казани в 19:00 по московскому времени.

В состав «Ак Барса» в четвертый раз подряд не попал нападающий Дмитрий Яшкин. За казанцев в этом матче дебютирует форвард Нэйтан Тодд. Новичок сыграет в третьем звене с Григорием Денисенко и Семеном Тереховым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вернулся в состав «Ак Барса» защитник Никита Лямкин, для которого игра станет первой в 2026 году. Хоккеист в конце декабря получил перелом лицевой кости и пропустил некоторую часть сезона из-за травмы.

В воротах «Ак Барса» с первых минут встречи сыграет Максим Арефьев, его сменщиком заявлен Тимур Билялов. У «Салавата Юлаева» основным вратарем значится Семен Вязовой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч из Казани в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19:00 по мск.

Напомним, нынешняя встреча станет уже шестой для команд в сезоне. «Ак Барс» выиграл четыре из пяти очных поединков у «Салавата Юлаева» в текущем чемпионате КХЛ.

Зульфат Шафигуллин