Павел Муякин: «Готовимся к этапам Кубка мира»

Тренер спортивного клуба «Синтез» Павел Борисович Муякин рассказал о планах своего подопечного Никиты Шлейхера

Фото: предоставлено СК «Синтез»

«Сейчас Никита находится на тренировочном мероприятии в Саратове, которое организовала Федерация прыжков в воду Республики Татарстан. Он готовится к Кубку России по прыжкам в воду, который состоится там же, в Саратове, начиная с 30 января», — поделился Муякин.

Павел Борисович рассказал, что на предстоящем Кубке России спортсмен спортивного клуба «Синтез» Никита Шлейхер выступит в четырех дисциплинах. Также он сообщил, что эти соревнования рассматриваются как подготовительные перед этапами Кубка мира, первый из которых будет проходить в Канаде в конце февраля.

«Последующие этапы Кубка мира по прыжкам в воду будут проходить в Мексике и Китае. Отбор туда будет происходить по общему рейтингу, поэтому надеемся на успешное выступление на этапе в Канаде», — сказал Павел Муякин.

Напомним, что основной «старт» этого года у прыгунов — это чемпионат Европы, который состоится во Франции.

