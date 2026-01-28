Рахимов впервые высказался о своей отставке из «Рубина»

Клуб предлагал тренеру добровольно покинуть пост, но в итоге уволил в одностороннем порядке

Фото: Динар Фатыхов

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов впервые высказался о своей отставке. Специалист был уволен из казанского клуба в середине января.

Рахимов сообщил, что в «Рубине» предлагали тренеру уйти по собственному желанию, но в итоге его уволили в одностороннем порядке.

— Уход был по обоюдному согласию? Нет, это решение клуба. После последней игры у нас было совещание, где мне предложили уйти по собственному желанию. Но я не понимал, как это делать в такой ситуации, когда у тебя команда на седьмом месте, имеет отличную внутреннюю атмосферу, бьется в каждом матче? — сказал Рахимов в эфире «Коммент.Шоу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рахимов возглавлял «Рубин» с весны 2023 по январь 2026 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу и вернулась в Премьер-лигу.

Вместо Рахимова новым главным тренером назначили испанского специалиста Франка Артигу, который ранее возглавлял ангольскую «Петру Атлетику».

Зульфат Шафигуллин