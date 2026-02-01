Валиева не вышла в финал чемпионата России по прыжкам

Фигуристка заняла шестое место в полуфинале, набрав 24,05 балла и 53,33 по сумме выступлений

Российская фигуристка Камила Валиева не вышла в финал чемпионата России по прыжкам.

19-летняя спортсменка заняла шестое место в полуфинале, набрав 24,05 балла. По сумме выступлений Валиева получила 53,33 балла.

В финал соревнований квалифицировались фигуристки, занявшие первые три места в полуфинале. Победу одержала Алиса Двоеглазова с результатом 38,32 балла (72,81 в сумме). Второй стала Дина Хуснутдинова — 35,41 балла (65,62 в сумме), третье место заняла Дарья Садкова — 36,89 балла (63,45 в сумме).

Также не смогли пройти в финал Софья Муравьева и Мария Захарова.

Ранее «Реальное время» писало, что Тарасова надеялась на хорошее выступление Валиевой на ЧР по прыжкам.

Ариана Ранцева