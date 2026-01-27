На мероприятие «Спортивные надежды Татарстана» направят 4,39 млн рублей

Средства предусмотрены на организацию и проведение республиканского торжественного мероприятия 26 февраля 2026 года

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

На организацию и проведение мероприятия «Спортивные надежды Татарстана» предусмотрено финансирование в размере 4 390 409 рублей. Об этом свидетельствуют документы о госзакупке.

Мероприятие запланировано на 26 февраля 2026 года. Оно пройдет в формате республиканского торжественного события.

Ранее «Реальное время» писало, что государственные заказчики Татарстана заключили более 4 тыс. контрактов. Общая сумма договоров составила 6,5 млрд рублей, сэкономлено 116,5 млн рублей.

Ариана Ранцева