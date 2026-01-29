Азербайджанский «Карабах» впервые за 10 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все участники плей-офф футбольной лиги

Фото: Динар Фатыхов

Ночью с 28 на 29 января закончился групповой этап Лиги чемпионов, определивший 24 участника плей-офф. Главным событием стало попадание в число участников азербайджанского «Карабаха» — первого за десятилетие представителя СНГ в этой стадии турнира.

Восемь команд получили прямой выход в 1/8 финала, среди которых «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити». Остальные 16 участников, включая мадридский «Реал», миланский «Интер», туринский «Ювентус», парижский ПСЖ, а также «Атлетико», «Ньюкасл», «Байер», дортмундская «Боруссия», «Бенфика», «Галатасарай», «Олимпиакос», «Брюгге», «Аталанта», «Монако», «Карабах» и норвежский «Буде-Глимт», поборются за оставшиеся места в дополнительном раунде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жеребьевка стыковых матчей состоится 30 января. Матчи плей-офф пройдут в феврале и марте. Первые игры стыкового раунда запланированы на 17–18 февраля, ответные — на 24–25 февраля. Матчи 1/8 финала состоятся в марте.

Наталья Жирнова