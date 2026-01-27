Татарстан увеличил вложения в спорт до 25,7 млрд рублей

Это существенно выше показателя 2024 года, когда в нее было вложено 15,5 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Объем финансирования спортивной отрасли в Татарстане в 2025 году достиг 25,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр спорта региона Владимир Леонов, представив консолидированные данные по всем источникам инвестиций — республиканским, федеральным и муниципальным.

По словам министра, доля расходов на спорт в общем объеме консолидированного бюджета республики составила 3,4%. Это существенно выше показателя 2024 года, когда на спортивную отрасль было направлено 15,5 млрд рублей, а ее доля в бюджете находилась в диапазоне 2,3–2,4%.

предоставлено Василием Ямковым

Леонов подчеркнул, что изначально стояла задача удержать расходы на уровне 2% регионального бюджета, однако итоговая цифра оказалась значительно выше. Министр расценил это как проявление доверия со стороны руководства республики и правительства к спортивной отрасли, отметив одновременно высокую степень ответственности, которая ложится на ведомство в связи с освоением столь значительных средств.

Рената Валеева