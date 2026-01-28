Андрей Минаков готовится ко второму этапу Кубка России по плаванию

Подготовка к турниру включает сборы за рубежом и на подмосковной базе

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Пловец спортивного клуба «Синтез» Андрей Минаков выступит на втором этапе Кубка России (6+) по плаванию в Обнинске с 20 по 22 февраля.

2026 год Андрей начал с тренировочных сборов! Первая декада января началась в солнечном Таиланде, где Минаков провел сборы со сборной России. В данный момент тренировочный процесс продолжается на базе «Озеро круглое», продлится он до 17 февраля.

«Насыщенные дни. Приятно начинать год со сборов в теплых странах. Ежедневно тренируюсь, поддерживаю оптимальный режим», — сказал Андрей Минаков.

