МОК пригласил Олесик и Репилова на Олимпиаду-2026

Российские саночники получили приглашения на игры, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии, пишет ТАСС.

Ранее МОК пригласил на Игры российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, ски-альпиниста Никиту Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову. Все спортсмены подтвердили участие в Олимпиаде. Во вторник приглашения также получили горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Дарье Олесик 21 год, она является чемпионкой России 2024 года. Павлу Репилову 23 года, он дважды выигрывал чемпионат России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Ранее «Реальное время» писало, что во время Олимпиады-2026 латвийское ТВ будет глушить выступления россиян рекламой.

Ариана Ранцева