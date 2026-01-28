«Ак Барс» проиграл в Казани «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

Шестое «Зеленое дерби» в сезоне осталось за уфимцами

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Казани уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина второй раз в сезоне уступила в «Зеленом дерби».

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов и дважды Илья Сафонов. У «Салавата Юлаева» голы в активе Шелдона Ремпала, Дениса Яна, Владислава Ефремова и Егора Сучкова в овертайме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За «Ак Барс» в этой игре дебютировал нападающий Нэйтан Тодд, в дедлайн перешедший из московского «Спартака». Форвард казанцев Дмитрий Яшкин пропустил четвертый матч чемпионата подряд.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 31 января в Казани с «Нефтехимиком» в 17:00 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Ремпал (Броссо, Вязовой, 03:54);

1:1 — Барабанов (12:23);

1:2 — Ян (Варлов, Бутузов, 21:32);

1:3 — Ефремов (Кузнецов, 36:27);

2:3 — Сафонов (Миллер, Галимов, 49:43, 5х4);

3:3 — Сафонов (Лямкин, Барабанов, 58:58, 6х5);

3:4 — Сучков.

Зульфат Шафигуллин