«Ак Барс» проиграл в Казани «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ
Шестое «Зеленое дерби» в сезоне осталось за уфимцами
«Ак Барс» проиграл в Казани уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина второй раз в сезоне уступила в «Зеленом дерби».
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов и дважды Илья Сафонов. У «Салавата Юлаева» голы в активе Шелдона Ремпала, Дениса Яна, Владислава Ефремова и Егора Сучкова в овертайме.
За «Ак Барс» в этой игре дебютировал нападающий Нэйтан Тодд, в дедлайн перешедший из московского «Спартака». Форвард казанцев Дмитрий Яшкин пропустил четвертый матч чемпионата подряд.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 31 января в Казани с «Нефтехимиком» в 17:00 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)
Голы:
0:1 — Ремпал (Броссо, Вязовой, 03:54);
1:1 — Барабанов (12:23);
1:2 — Ян (Варлов, Бутузов, 21:32);
1:3 — Ефремов (Кузнецов, 36:27);
2:3 — Сафонов (Миллер, Галимов, 49:43, 5х4);
3:3 — Сафонов (Лямкин, Барабанов, 58:58, 6х5);
3:4 — Сучков.
