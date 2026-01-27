В Татарстане бюджет на капремонт спортобъектов вырос на 200 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Расходы на капремонт спортивной инфраструктуры Татарстана в текущем году увеличились на 200 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов на итоговой коллегии ведомства.

Если в предыдущем цикле на эти цели было выделено 650 млн рублей, то в 2026 году сумма достигла 851 млн рублей. Это позволит провести работы на 22 объектах (на два больше, чем годом ранее). Всего же с момента запуска программы в 2020 году в республике было обновлено более 111 спортивных сооружений.

Леонов подчеркнул, что системный ремонт стал «доминантой» работы ведомства, так как многие объекты и их коммуникации требуют регулярного обновления. Особое внимание министр уделил эксплуатации высокотехнологичных объектов — бассейнов и ледовых арен.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Многим из них уже более 20 лет, и их эксплуатация на местах вызывает вопросы. Это наша сегодняшняя боль, — признал глава Минспорта. Для решения проблемы ведомство совместно с Министерством строительства РТ формирует программу создания единого оператора, который возьмет на себя техническое обслуживание и ремонт сложных спортивных объектов республики.

Напомним, в период с 2013 по 2025 год в республике было построено 1194 спортивных сооружения, а объем финансирования инфраструктуры составил 12,5 млрд рублей.

Рената Валеева