Татарстанские фигуристы — призеры чемпионата России по прыжкам

Глеб Лутфуллин стал третьим, Дина Хуснутдинова завоевала серебряную медаль турнира

Фото: Динар Фатыхов

Казанец Глеб Лутфуллин стал бронзовым призером чемпионата России по прыжкам. В финал он вышел с третьего места и смог сохранить позицию, однако улучшить результат не удалось: фигурист допустил ошибку на последнем прыжке и стал единственным из трех финалистов, кто выполнил элемент с недочетами.

Лутфуллин родился в Казани и занимался во Дворце спорта «Ак Буре». Изначально его привели в фигурное катание для подготовки к хоккею, однако позже он остался в этом виде спорта. В 2018 году по инициативе личного тренера спортсмен перешел в группу Алексея Мишина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Серебряную медаль чемпионата России по прыжкам завоевала фигуристка из Татарстана Дина Хуснутдинова. В финальном прокате она допустила падение, что отразилось на итоговых оценках.

Хуснутдинова родилась в селе Аксарино, жила и училась в Заинске, где тренировалась в спортивной школе «Яшьлек». Позже переехала в Казань и занималась в школе «Стрела». В 2025 году фигуристка перешла в группу Этери Тутберидзе.

Ариана Ранцева