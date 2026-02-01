Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам
Фигуристы победили в парном катании, набрав 52,06 балла на соревнованиях в Москве
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России по прыжкам в парном катании. Соревнования проходят в Москве.
Спортсмены набрали 52,06 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 50,84 балла. Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, набравшие 45,43 балла.
Мишиной 24 года, Галлямову — 26 лет. В паре спортсмены стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира 2021 года и чемпионами Европы 2022 года.
