Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с флагом

До этого россиян и белорусов допускали к турнирам в нейтральном статусе

Фото: Максим Платонов

Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на мировых состязаниях с использованием национальных символов — флага и гимна. Об этом сообщили на официальном портале федерации.

Это решение было принято советом World Taekwondo, заседавшим в Объединенных Арабских Эмиратах.

В декабре Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов к международным турнирам по индивидуальным и командным видам спорта среди юниоров. Вслед за этим рекомендациями МОК воспользовались уже больше десяти спортивных федераций мира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— После решения МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в юношеских Олимпийских играх в Дакаре под флагами своих стран совет World Taekwondo принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран, — говорится в сообщении.

До этого россиян и белорусов допускали к турнирам в нейтральном статусе.

В то же время международные спортивные мероприятия все еще не могут быть организованы в России. Аккредитация государственным должностным лицам России и Белоруссии выдаваться не будут.

Напомним, на Олимпийских играх — 2026 российские спортсмены выступят в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что в организации не собираются менять ранее принятое решение.

Галия Гарифуллина