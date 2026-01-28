Вернулись на победный путь: УНИКС обыграл «Игокею» в Winline Basket Cup в Казани

Главным героем встречи в составе хозяев стал Джален Рейнольдс

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС успешно реабилитировался перед своими болельщиками за недавнее поражение в Екатеринбурге. В очередном матче внутрисезонного турнира Winline Basket Cup подопечные Велимира Перасовича дома обыграли гостей из Боснии и Герцеговины — клуб «Игокеа». Встреча завершилась со счетом 92:84.



До этого дня пути УНИКСа и «Игокеи», представляющей Адриатическую лигу и Лигу чемпионов ФИБА, в официальных или товарищеских турнирах никогда не пересекались. Главным событием вечера для болельщиков бело-зеленых стало долгожданное возвращение на паркет разыгрывающего Пэриса Ли, который пропустил значительный отрезок из-за травмы.



Казанцы с первых минут постарались завладеть преимуществом, чтобы закрыть вопрос о победителе после обидного поражения от «Уралмаша» (74:77) в прошлом туре.

Главным героем встречи в составе хозяев стал Джален Рейнольдс, который был близок к трипл-даблу: на его счету 22 очка, 9 подборов и 6 результативных передач. Поддержал лидерский порыв Дмитрий Кулагин, набравший 20 очков. Вернувшийся в строй Пэрис Ли отметился 14 набранными очками, а Маркус Бингэм традиционно был полезен на обеих сторонах площадки (10 очков и 5 перехватов).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Игокеи» выделялся Нэйт Пьер-Луи (14 очков + 7 подборов + 7 передач) и Ахмаад Рори (12 очков). Примечательно, что гости доигрывали матч без одного из своих ключевых «больших»: Никола Попович покинул паркет досрочно, получив два неспортивных фола. До дисквалификации он успел набрать 11 очков и собрать 5 подборов.



Для УНИКСа эта победа стала третьей в рамках Winline Basket Cup. Ранее казанцы уверенно возглавляли группу «Б», но после осечки в Екатеринбурге опустились на вторую строчку. Успех в матче с «Игокеей» позволяет команде продолжить борьбу за лидерство. Для боснийского клуба ситуация выглядит критической: это четвертое поражение в четырех матчах турнира.



Следующую игру в рамках этого турнира УНИКС проведет дома: 26 марта в Казань приедет петербургский «Зенит».

Рената Валеева