«Ак Барс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.

«Сибирь» после 53 матчей занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 49 очками. Подопечные Ярослава Люзенкова в последний день января прервали свою четырехматчевую победную серию, проиграв «Трактору» (1:3).

«Ак Барс» идет третьим в турнирной таблице Востока с 72 очками в 52 матчах. Казанцы закрыли январь разгромной победой над «Нефтехимиком» (6:1).

В очном противостоянии преимущество за «Ак Барсом». В 55 матчах с «Сибирью» казанская команда победила 32 раза, еще в 23 проиграла. При этом 26 января 2026 года «Ак Барс» уступил сибирякам в Казани со счетом 2:3 в серии буллитов. Ранее «барсы» выиграли в Новосибирске со счетом 4:1.

В прямом эфире матч покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 15.30 по мск.

