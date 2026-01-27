Леонов назвал дату, когда в Казани откроют школу Алины Загитовой

Объект разместился на улице Портовой в районе речпорта

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Татарстане завершается подготовка к открытию центра фигурного катания, на базе которого начнет работу школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, центр планируется торжественно открыть в День республики — 30 августа 2026 года, а с 1 сентября приступить к обучению первых учеников.

Проект школы возник в 2023 году после встречи Алины Загитовой с раисом республики Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство центра стартовало в 2025 году. Объект разместился на улице Портовой в районе речпорта. Площадь комплекса составит 6 тыс. кв. метров.

Визуальное оформление центра будет отсылать к знаменитому выступлению Загитовой на Олимпийских играх 2018 года. Министр спорта РТ подчеркнул, что новый объект станет «полноценным домом» для татарстанских фигуристов. В настоящее время ведется активная работа по подбору тренерского состава для школы.

На реализацию проекта выделено 1,3 млрд рублей. Заказчиком строительства выступает «Главстрой РТ», а подрядчиком — госкомпания «Татинвестгражданпроект».



Рената Валеева