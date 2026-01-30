«Еще три года кошмара для соперников»: «Ак Барс» продлил контракт с Дыняком до 2029 года
Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин уже прокомментировал продление контракта, назвав спортсмена одним из лучших игроков Лиги в своей роли
Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с Никитой Дыняком. Договор с хоккеистом рассчитан до конца сезона-2028/2029. Казанский клуб шуточно прокомментировал событие после официальной новости: «Еще три года кошмара для соперников «Ак Барса».
Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин прокомментировал продление контракта, отметив качества игрока. По его словам, Дыняк является одним из лучших игроков лиги в своей роли, выполняющим уникальные функции на льду.
— Мы видим его лидерские качества на скамейке — за семь лет в Казани Никита стал важной частью клуба, на него всегда можно положиться. Рады, что наше желание продлить контракт сразу на три года было обоюдным, — заявил Валиуллин.
Сам нападающий также прокомментировал продление контракта с позитивной точки зрения.
— Казань стала для меня и моей семьи домом, я счастлив остаться в «Ак Барсе» еще на 3 года. Благодарен клубу за доверие! — поделился Дыняк.
Напомним, что недавно «Ак Барс» опустился на третье место востока КХЛ. Вторую строчку у соперника забрал «Авангард» — 71 очко за 49 игр.
