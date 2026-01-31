«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик», забросив четыре шайбы в большинстве

«Татарстанское дерби» осталось за «барсами»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» разгромил в Казани «Нефтехимик» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина четыре из шести шайб забросила в большинстве.

В составе «Ак Барса» забили Александр Барабанов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский, дважды Илья Сафонов и Митчелл Миллер. У «Нефтехимика» отличился Матвей Заседа при счете 0:4. Сегодняшнее «татарстанское дерби» осталось за «Ак Барсом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для Тодда заброшенная шайба стала дебютной за «Ак Барс». Канадский новичок «барсов» также отметился результативной передачей.

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сыграл впервые за последние четыре матча в чемпионате КХЛ. Хоккеист заменил в заявке казанцев заболевшего нападающего Никиту Дыняка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Ак Барс» проведет 2 февраля в Новосибирске с «Сибирью» в 15.30 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Голы:

1:0 — Барабанов (Лямкин, Семенов, 05:41, 5х4);

2:0 — Тодд (Миллер, Галимов, 07:36, 5х4);

3:0 — Хмелевский (Миллер, Семенов, 09:20);

4:0 — Сафонов (Тодд, Хмелевский, 25:56, 5х4);

4:1 — Заседа (Николишин, Сериков, 31:36);

5:1 — Миллер (Хмелевский, Галимов, 43:41, 5х3);

6:1 — Сафонов (Марченко, Галимов, 58:30).

Зульфат Шафигуллин