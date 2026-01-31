«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик», забросив четыре шайбы в большинстве
«Татарстанское дерби» осталось за «барсами»
«Ак Барс» разгромил в Казани «Нефтехимик» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина четыре из шести шайб забросила в большинстве.
В составе «Ак Барса» забили Александр Барабанов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский, дважды Илья Сафонов и Митчелл Миллер. У «Нефтехимика» отличился Матвей Заседа при счете 0:4. Сегодняшнее «татарстанское дерби» осталось за «Ак Барсом».
Для Тодда заброшенная шайба стала дебютной за «Ак Барс». Канадский новичок «барсов» также отметился результативной передачей.
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сыграл впервые за последние четыре матча в чемпионате КХЛ. Хоккеист заменил в заявке казанцев заболевшего нападающего Никиту Дыняка.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 2 февраля в Новосибирске с «Сибирью» в 15.30 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)
Голы:
1:0 — Барабанов (Лямкин, Семенов, 05:41, 5х4);
2:0 — Тодд (Миллер, Галимов, 07:36, 5х4);
3:0 — Хмелевский (Миллер, Семенов, 09:20);
4:0 — Сафонов (Тодд, Хмелевский, 25:56, 5х4);
4:1 — Заседа (Николишин, Сериков, 31:36);
5:1 — Миллер (Хмелевский, Галимов, 43:41, 5х3);
6:1 — Сафонов (Марченко, Галимов, 58:30).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».