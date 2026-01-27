Татарстан направил почти 87 млн рублей на стипендии спортсменам в 2025 году

Выплаты получили 993 атлета

За прошедший год на выплату стипендий спортсменам из бюджета было направлено 86,9 млн рублей. Выплаты получили 993 атлета, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой коллегии ведомства.

Внимание уделяется и поддержке тренерского штаба. Согласно отчету, 61 тренер получил доплаты на общую сумму 3 млн рублей.

Помимо этого, в 2025 году в Татарстане были подготовлены:

2 заслуженных мастера спорта (ЗМС) России;

19 мастеров спорта международного класса (МСМК);

333 мастера спорта России;

1,6 тыс. кандидатов в мастера спорта (КМС).

Параллельно в республике продолжает действовать программа поддержки ветеранов спорта. Напомним, что с 2024 года в Татарстане были увеличены пожизненные стипендии для триумфаторов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Теперь атлеты со стажем работы в отрасли не менее 20 лет получают от 14 до 24,5 тыс. рублей ежемесячно (ранее выплаты варьировались от 8 до 14 тыс. рублей).

