В Татарстане направили 12,5 млрд рублей на развитие спортивных объектов

За 12 лет в республике было построено 1194 спортивных сооружения

В Татарстане подвели итоги развития спортивной инфраструктуры за последние годы. Как сообщил министр спорта республики Владимир Леонов на итоговой коллегии ведомства, по состоянию на 2025 год количество спортивных сооружений в регионе достигло 12,1 тыс. единиц. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял 11,2 тыс.

Параллельно с ростом числа объектов увеличилась и их эффективность. Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортобъектов республики выросла с 68,1% в 2020 году до 73% в 2025-м. На сегодняшний день в Татарстане функционируют 308 чаш бассейнов, 56 ледовых арен и 2,1 тыс. спортивных залов.

Министр напомнил о масштабном фундаменте, заложенном десятилетие назад: в период с 2013 по 2025 год в республике было построено 1194 спортивных сооружения, а объем финансирования инфраструктуры составил 12,5 млрд рублей.

Помимо внутренних достижений, Казань продолжает укреплять статус международной спортивной столицы. Месяцем ранее на итоговой пресс-конференции Владимир Леонов подтвердил, что город сохраняет за собой право проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Кроме того, республика ведет переговоры по организации еще трех крупных международных проектов, включая юношеские Исламские игры (аналог соревнований, прошедших в этом году в Саудовской Аравии). Подробности — в материале «Реального времени».

