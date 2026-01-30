«Ак Барс» опустился на третье место востока КХЛ
Вторую строчку рейтинга вновь занял «Авангард» — 71 очко за 49 игр
«Ак Барс» опустился на третье место востока КХЛ. Вторую строчку рейтинга вновь занял омский «Авангард» — 71 очко за 49 игр. У казанской команды за 51 игру 70 очков.
Напомним, что 29 января «Ак Барс» проиграл дома «Салавату Юлаеву» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это уже второе поражение «барсов» подряд после возвращения с выездной серии на Дальний Восток. При этом в составе казанцев сыграли новичок Нэйтан Тодд и защитник Никита Лямкин, восстановившийся от травмы. Как «Ак Барс» снова проиграл в чемпионате — в материале «Реального времени».
