Гатиятулин отреагировал на поражение «Ак Барса» от «Салавата Юлаева»

Тренер «барсов» считает, что часть матча команда провела неудачно

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4ОТ) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Во втором периоде встречи казанцы пропустили две шайбы и проиграли отрезок 0:2.

Гатиятулин считает, что «Ак Барс» провалил некоторую часть матча.

— Часть матча мы показывали не лучший контроль шайбы, было много потерь, пропускали контратаки, пропускали голы. После второго периода внесли корректировки, поправили кое-что. В принципе, в третьем периоде играли много в зоне атаки, создавали моменты, отыграли две шайбы. Но в овертайме соперник был точнее, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд в чемпионате. Ранее в Казани «барсы» проиграли «Сибири» по буллитам со счетом 2:3. При этом команда Гатиятулина осталась на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 70 очками. Идущий третьим «Авангард» отстает на один балл, имея три матча в запасе.

В следующей игре «Ак Барс» примет в Казани «Нефтехимик», встреча состоится 31 января в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин