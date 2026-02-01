Камбэк с «-17»: ЦСКА вырвал победу у УНИКСа и возглавил Единую лигу ВТБ

Главным героем стал Мело Тримбл — MVP января

В центральном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на своей площадке обыграл казанский УНИКС. Уступая по ходу встречи 17 очков, армейцы сумели переломить ход игры в четвертой четверти и вырвать победу со счетом 84:80 (18:24, 19:26, 28:20, 19:10). Этот успех позволил подопечным Андреаса Пистиолиса стать единоличными лидерами турнирной таблицы.



Начало встречи осталось за хозяевами: точные броски Ливио Жан-Шарля и Мело Тримбла вывели ЦСКА вперед, но это был единственный раз в первой половине, когда армейцы лидировали. УНИКС быстро перехватил инициативу после неожиданного трехочкового Михаила Беленицкого и результативных действий Джалена Рейнольдса под кольцом.

Казанцы методично наращивали преимущество, заставляя москвичей выступать в роли догоняющих. Единственным фактором, удерживающим ЦСКА в игре, стала результативность Мело Тримбла: защитник раз за разом находил на себе фолы и реализовал все 5 штрафных бросков в первой половине.

Во второй четверти УНИКС только прибавил. Недавно вернувшийся в строй Пэрис Ли набрал 5 очков за отрезок, а точный дальний выстрел центрового Маркуса Бингэма позволил казанцам перешагнуть отметку в 50 набранных очков. На большой перерыв команды ушли при внушительном преимуществе гостей — 37:50.



В третьей четверти Джален Рейнольдс продолжал реализовывать сложнейшие броски, сохраняя двузначную разницу в счете. Однако стройная игра УНИКСа начала рушиться из-за перебора фолов: «большие» Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин получили по четвертому замечанию и были вынуждены сесть на скамейку. Ослаблением защиты под кольцом мгновенно воспользовались армейцы. Трехочковые Семена Антонова и Мело Тримбла сократили дистанцию до «-7».



Заключительный игровой отрезок начался при преимуществе УНИКСа в 5 очков. Главным героем камбэка стал Мело Тримбл: именно его усилия позволили ЦСКА отыграть 17-очковое отставание и сравнять счет (70:70).

Концовка превратилась в «игру нервов». За несколько секунд до сирены разрыв составлял всего одно владение, но потенциально спасительные броски Пэриса Ли и Маркуса Бингэма цели не достигли. Финальную точку поставил пятый фол Рейнольдса за две секунды до конца при счете 84:80.

Лидеры армейцев: Мело Тримбл (34 очка + 5 передач), Ливио Жан-Шарль (13 очков), Каспер Уэйр (11 очков).

Лидеры Казанцев: Джален Рейнольдс (21 очко + 6 подборов), Маркус Бингэм (16 очков + 6 подборов), Дмитрий Кулагин (14 очков + 6 подборов).

После этого поражения УНИКС опускается на вторую строчку. Реабилитироваться казанцы попробуют уже в следующем туре: 4 февраля в 17:00 мск команда Велимира Перасовича сыграет в гостях против екатеринбургского «Уралмаша».

