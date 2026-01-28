Рахимов: «Минниханов сказал, что доволен моей работой в «Рубине»

Бывший главный тренер казанцев рассказал детали последнего своего разговора с раисом Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал детали своего последнего разговора с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. По его словам, в республике остались довольны проделанной работой в футбольной команде.

— Рустам Нургалиевич в нашем разговоре заявил, что доволен проделанной мною работой. Минниханов сказал мне: «Ты взял команду в тяжелый период, ты нас поднял, помог нам, команду построил качественную, и ее узнают». У него было удовлетворение от той работы, которая мною проделана, — вспомнил детали встречи с раисом Татарстана Рахимов в эфире программы «Коммент Шоу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тренер также добавил, что в конце встречи имел личную беседу с Миннихановым, без посторонних.

Рахимов был уволен из «Рубина» в январе 2026 года односторонним решением клуба. В день расставания Минниханов наградил тренера медалью «За доблестный труд».

Новым рулевым «Рубина» вместо Рашида Рахимова был назначен испанский специалист Франк Артига.

Зульфат Шафигуллин