Татарстан нацелен на проведение сразу трех крупных международных турниров

«Под лежащий камень вода не течет», — так обозначил планы работы своего министерства Леонов

Фото: Артем Дергунов

Татарстан ведет переговоры о проведении сразу трех крупных международных спортивных турниров. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов на итоговой коллегии, обозначив спектр обсуждаемых проектов.

В числе приоритетных инициатив — чемпионат Европы по водным видам спорта, который уже включен в календарь соответствующей федерации. Кроме того, рассматривается возможность принять юношеские игры Организации исламского сотрудничества (ОИС). Третьим масштабным проектом могут стать первые зимние игры стран СНГ — инициатива, представленная как инновационная для спортивного календаря региона.

Отдельно министр упомянул запрос на проведение в Казани в 2028 году «Игр кочевников». В текущем году эти состязания пройдут в Кыргызстане. Татарстан намерен претендовать на право принять следующий цикл соревнований.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Есть такая пословица: «Под лежащий камень вода не течет», поэтому мы проявляем инициативу, — сказал Леонов.

Напомним, в 2025 году в республике состоялось 70 крупных спортивных мероприятий, включая рекордные 13 чемпионатов России. Параллельно татарстанские спортсмены одними из первых в стране начали получать нейтральные статусы, позволяющие возвращаться на международную арену.

Тогда Леонов отмечал, что в последний год акцент был сделан на внутренних чемпионатах. В предстоящем сезоне приоритеты сместятся: основной фокус планируется направить на олимпийскую подготовку спортсменов. Таким образом, Татарстан последовательно укрепляет позиции как площадка для соревнований разного уровня — от национальных первенств до потенциальных международных форумов.

Рената Валеева