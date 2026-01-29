Максим Осмоловский: «Стараемся всегда помогать детской ватерпольной школе»

В плавательном бассейне КСК «КАИ ОЛИМП» состоялось вручение формы молодым ватерполистам

Генеральный директор спортивного клуба «Синтез» Максим Леонидович Осмоловский и исполнительный директор Федерации водного поло Республики Татарстан Игорь Владимирович Крюков порадовали фирменной экипировкой юных воспитанников казанской детской спортивной школы по водному поло.

«Это наши добрые традиции. Совместно с нашим титульным спонсором ПАО «Казаньоргсинтез» стараемся помогать детской школе всеми возможными способами. Воспитанники казанской ватерпольной школы играют не только в команде «КОС-Синтез», но и по всей России, а с помощью поддержки стараемся внести свой вклад в развитие водного поло страны», — поделился с нами генеральный директор спортивного клуба «Синтез» Максим Осмоловский

В торжественном мероприятии также приняли участие главный тренер «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук и тренер Артур Фатахутдинов. Они пожелали юным спортсменам успехов и больших достижений.

