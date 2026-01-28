Новости спорта

19:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

На зимней Олимпиаде-2026 Россию представят 13 спортсменов — двое от Татарстана

14:18, 28.01.2026

На играх в итальянских городах Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля российские спортсмены будут выступать в нейтральным статусе

На зимней Олимпиаде-2026 Россию представят 13 спортсменов — двое от Татарстана
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Центр спортивной подготовки сборных команд России сообщил о составе российской делегации на зимних Олимпийских играх 2026 года. В соревнованиях примут участие 13 атлетов из России, которые будут выступать в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В команду вошли представители разных видов спорта: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов.

Все атлеты прошли необходимый отбор и получили право представлять Россию на международной арене.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФигурное катание Татарстан

Новости партнеров

Читайте также