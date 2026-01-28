На зимней Олимпиаде-2026 Россию представят 13 спортсменов — двое от Татарстана

На играх в итальянских городах Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля российские спортсмены будут выступать в нейтральным статусе

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Центр спортивной подготовки сборных команд России сообщил о составе российской делегации на зимних Олимпийских играх 2026 года. В соревнованиях примут участие 13 атлетов из России, которые будут выступать в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В команду вошли представители разных видов спорта: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов.

Все атлеты прошли необходимый отбор и получили право представлять Россию на международной арене.

Наталья Жирнова