«Рубин» официально объявил об отмене двух матчей на сборах в Турции

Казанская команда должна была сыграть с сербским «Борацем» и с казахстанским «Кайратом»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» официально объявил об отмене двух матчей на сборах в Турции. Казанская команда должна была сыграть 31 января с сербским «Борацем» и 14 февраля с казахстанским «Кайратом».

Теперь вместо игры с «Кайратом» они сыграют 15 февраля с узбекистанским «Пахтакором».

Напомним, ранее «Рубин» завершил первый зимний сбор в Турции двумя победами — над сербским ИМТ (3:1) и македонской «Стругой» (2:0). Что надо знать о победной игре «Рубина» против последней команды и первых итогах зимнего турецкого сбора — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова