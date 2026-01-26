Концессионер реабилитационного центра в Мамадышском районе остался без гарантий госзаказа

Екатеринбургская компания рассмотрит возможность строительства реабилитационного центра за 2,5 млрд рублей к 2028 году без жестких гарантий попадания в программы ОМС

Фото: Динар Фатыхов

Многопрофильный реабилитационный центр за 2,5 млрд рублей в Мамадышском районе намерена построить екатеринбургская инвестиционная компания «Альфа» к 2028 году. Общий номерной фонд составит 200 мест. Уральский инвестор предлагает реализовать проект на условиях государственно-частного партнерства, рассматривая возможность вхождения в региональную программу ОМС для оказания услуг в том числе по реабилитации участников СВО. Инициатива получила поддержку в АИР, но представители Минздрава предупредили, что концессионеры объектов здравоохранения по новым условиям могут получить квоту по ОМС только на конкурсных торгах и дать твердую гарантию, как прежде, не могут.

Под присмотром депутата Госдумы от Татарстана Анатолия Иванова

К 2028 году в Мамадышском районе может быть построен многопрофильный реабилитационный центр, ориентированный на восстановление опорно-двигательного аппарата после травм. Он нацелен на оказание помощи участникам СВО, спортсменам и пострадавшим в ДТП. Общий номерной фонд составит 200 мест, а общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал директор управляющей компании «Альфа» из Екатеринбурга Эдуард Енотов по окончании презентации проекта в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Установочное заседание по обсуждению проекта прошло с участием представителей Минздрава и Минспорта Татарстана, приглашенных в качестве заинтересованных сторон: первые курируют госзаказ в сфере здравоохранения, вторые — в спорте. По сути, встреча дала старт для детальной проработки условий его реализации. Инициативу взял под контроль депутат Госдумы от Татарстана Анатолий Иванов. Он руководил Мамадышским районом 14 лет и посчитал важным сопровождать представителей инвесторов.

— Номерной фонд будущего реабилитационного центра закроет эту потребность (реабилитации возвращающихся с СВО, — прим. ред.) и не только, — отметил он во время обсуждения проекта в АИР РТ.

Позднее депутат высказал надежду, что задумку по созданию центра доведут до конца. «На душе спокойно от того, что проект берет под контроль такой профессионал, как Талия Ильгизовна», написал он в своем телеграмм-канале.

ГЧП-партнерство заходит в реабилитацию

Уральский инвестор предлагает реализовать проект на условиях государственно-частного партнерства, сообщил «Реальному времени» Эдуард Енотов. Этот механизм предусматривает, что инвестор вкладывает собственные средства в строительство и эксплуатацию объекта на весь срок действия ГЧП-соглашения, после чего объект передается в государственную собственность.

По словам Эдуарда Енотова, инвестор готов вложить в строительство центра 2,5 млрд рублей, большая часть из которых собственный капитал. Но для формирования ГЧП необходимо согласие региона. Если соглашение заключается на 10 лет, то за этот срок инвестор успевает отбить вложения и удвоить доход от оказания услуг.

— Инвестор проекта давно вынашивает идею строительства реабилитационного центра, так как он сам профессиональный спортсмен, — рассказал Эдуард Енотов. — Ключевая нозология — это опорно-двигательный аппарат, мы работаем с этой компетенцией. Изначально концепция центра реабилитации предусматривала работу по двум направлениям: восстановление и реабилитация после травм опорно-двигательного аппарата спортсменов и пострадавших в ДТП. Статистика показывает, что большинству людей, попавших в ДТП, требуется реабилитация после переломов и повреждений.

По теории шести рукопожатий

«Но во время проработки проекта произошли серьезные геополитические события — началась СВО. Теперь у государства и общества есть запрос на восстановление ребят, которые защищают интересы нашей страны. Так появилось третье направление», — сообщил он. Выбор Татарстана обусловлен мощным государственным сектором и лояльностью к инвесторам. «Когда мы были в Мамадышском районе, то нынешний глава буквально взял нас за руки и через полчаса с начала встречи повез выбирать земельный участок. Мы выбирали разные регионы, но тут сработала теория шести рукопожатий. Правда, в нашем случае, их было три, но видно, что быстрая хватка — это в крови татар», — отметил он.

Правда, предложенную «Альфой» концепцию реабилитационного центра придется корректировать. По словам участников встречи, представители Минспорта высказали мнение, что в услугах по реабилитации спортсменов республика не сильно нуждается, так как подобные центры есть в Иннополисе и Зеленодольске. Кроме того, современный медицинский центр по реабилитации есть у хоккейного клуба «Ак Барс». Взамен представитель Минспорта предложил развивать услуги по реабилитации инвалидов по адаптивному спорту. «Такого центра не хватает. Если вы предусмотрите услуги для спортсменов-инвалидов, то было бы хорошо», — посоветовал он.

Концессионеров в здравоохранении оставили без ОМС

Минздрав РТ в свою очередь увидел необходимость в корректировке финансовой модели будущего ГЧП-соглашения. В качестве одного из вариантов концессионного соглашения «Альфа» предложила вхождение в программу ОМС. «В реабилитации работают государственные и частные клиники, и медицинские учреждения Министерства обороны РФ. СВО — это сектор государства, — пояснил Эдуард Енотов. — Это схема рассматривается при проработке любого бизнес-проекта».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако с выходом нового приказа Минздрава РФ, концессионеру объектов здравоохранения не могут гарантировать госзаказ по региональной программе ОМС. Представитель Минздрава РТ пояснила, что концессионеры объектов здравоохранения могут получить квоту по ОМС только на конкурсных торгах. Но заложить госзаказ на реабилитацию в базовое ГЧП-соглашение теперь нельзя. Такая практика отменена. Это не сильно смутило представителей «Альфы», но они взяли время на обдумывание. Следующее заседание по доработке проекта состоится в марте, сообщили в пресс-службе АИР РТ.

На реабилитацию — только в Казань?

Между тем в татарстанском парламенте давно обеспокоены недостаточным количеством реабилитационных центров в республике. Сейчас участники и ветераны СВО вынуждены проходить восстановительную реабилитацию лишь в двух государственных учреждениях — в госпитале ветеранов боевых действий и в городской клинической больнице №7 имени Марата Садыкова. Оба расположены в Казани, а участники СВО большей частью призывались из районов. Собственно, в этом контуре из двух больниц (госпиталь и ГКБ №7) и предстоит восстанавливать здоровье всем тем, кто будет возвращаться из зоны СВО — других вариантов нет. Коечный фонд — около 100 мест. По данным Минздрава РТ, реабилитацию в этом контуре прошли 2 169 ветеранов и 3 тысячи членов их семей, паллиативную помощь получают семь ветеранов (по данным на октябрь 2025 года, — прим. авт.)

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы ожидаем возвращения значительного количества ребят с СВО. Какова наша материальная база для их реабилитации? Прорабатывается ли этот вопрос на перспективу, учитывая характер травм, или же мы ограничиваемся имеющимися двумя клиниками?», — с пристрастием допрашивал вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов руководство Министерства здравоохранения РТ во время слушаний по проекту бюджета осенью 2025 года.

Минздрав отчитывался, что медучреждения справляются с нагрузкой по реабилитации. Пока жалобы единичны, но не накроет ли систему здравоохранения вал недовольства из-за очередей и затрудненного доступа к врачам, опасались парламентарии РТ.

В АИР готовы помочь с подготовкой финмодели, так как практика заключения ГЧП — соглашений в республике наработана.

«Значительная часть новых ГЧП-проектов в Татарстане реализуется без прямого бюджетного финансирования. Это более 50 успешно реализованных проектов и почти 30 млрд рублей привлеченных частных инвестиций», — отметили в агентстве.

В республике практикуется два ключевых подхода. Во-первых, полное финансирование инвестором, когда государство предоставляет объект и землю, а инвестор берет на себя 100% инвестиций. Ему предоставляются налоговые льготы и поддержка Агентства инвестиционного развития РТ. Во-вторых, концессионные соглашения с поддержкой, тут предусмотрена отсрочка концессионных платежей на период строительства и гарантии государства. На условиях ГЧП-соглашения построен оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы», автовокзал в Заинске и стоматологическая клиника в Нижнекамске.

