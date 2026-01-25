Почему рабочие специальности стали «новыми звездами» рынка труда и к чему это ведет?
Эксперт разъяснил, почему «синие воротнички» обошли айтишников и инженеров по популярности у работодателей
В России заметно выросла популярность рабочих специальностей, «синие воротнички» сегодня все чаще возглавляют рейтинги профессий с наибольшим спросом. Одними из наиболее востребованных оказались сварщики, электрики, каменщики. Этот тренд — повод серьезно пересмотреть, каких именно специалистов и для какой экономики готовить, считает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает об основных изменениях на рынке труда, дефиците не рабочих рук в классическом понимании, а технологически подкованных специалистов.
Рост спроса на рабочие специальности — не сигнал отменять высшее образование
Еще несколько лет назад рабочие профессии воспринимались как вынужденный выбор — «если не поступил в вуз». Сегодня ситуация меняется: квалифицированные рабочие становятся дефицитным и дорогим ресурсом, а рынок труда конкурирует за них. Это реальность, с которой невозможно спорить. Но гораздо важнее другой вопрос: правильно ли мы понимаем, что именно происходит, и какие выводы из этого делаем?
Как человек, много лет работающий на стыке бизнеса, технологий и образования, я вижу риск подмены стратегического мышления тактическими решениями. Рост спроса на рабочие специальности — это не сигнал «отменять высшее образование», а повод всерьез пересмотреть, каких именно специалистов и для какой экономики мы готовим сегодня.
В последние годы в России наблюдается резкий рост спроса на квалифицированные рабочие кадры и повышение престижа «рабочих профессий». По данным исследований, доля россиян, считающих труд квалифицированного рабочего самым уважаемым, за год выросла с 12 до 45%, и впервые «синие воротнички» опередили в рейтинге IT-специалистов и инженеров.
Параллельно сохраняется дефицит таких специалистов: по данным рекрутинговых платформ, прежде всего не хватает рабочих специальностей. Работодатели ожидают, что именно рост производительности труда станет ключевым трендом 2026 года, и уже сейчас компенсируют нехватку кадров повышением зарплат и улучшением условий труда. Например, аналитики отмечают, что доходы квалифицированных строителей, сварщиков и монтажников в ряде регионов догоняют или превышают зарплаты офисных специалистов среднего уровня, а возрастной фактор (50+) все реже становится барьером при найме.
Однако важно зафиксировать принципиальный момент: сегодняшний рынок труда крайне нестабилен. Расстояние от «рынка соискателя» до «рынка работодателя» сейчас минимально. Достаточно одного экономического, технологического или регуляторного сдвига, чтобы маятник резко качнулся в другую сторону.
Сегодня рынок диктует: в моменте не хватает «умных рабочих рук». Завтра возможен новый перегиб и мы снова увидим массовый разворот молодежи в сторону СПО (среднее профессиональное образование) как реакцию на текущий дефицит, а не на долгосрочную стратегию развития экономики.
Наиболее востребованные рабочие специальности в 2026 году
Рейтинги отраслевых аналитических центров фиксируют острый кадровый голод в строительстве и монтаже (каменщики, штукатуры, монтажники инженерных систем), электромеханике и наладке оборудования (электрики, слесари, наладчики), обслуживании зданий и инфраструктуры, промышленном производстве (операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики), а также в транспортно-логистической сфере. Совокупный дефицит квалифицированных рабочих в этих сегментах оценивается более чем в 1,5 млн человек.
При этом меняется само содержание рабочих профессий. Речь идет уже не о «рабочих руках» в классическом понимании, а о технологически подкованных специалистах. Даже от сантехника, механика или электромонтажника в 2026 году требуется цифровой минимум: умение работать с планшетом, диагностическим программным обеспечением, цифровыми чертежами и AR-инструкциями.
Возрастает ценность мультидисциплинарности: профессий на стыке отраслей, таких как мехатроники, операторы автоматизированных линий, специалисты по обслуживанию роботизированных комплексов. Именно эти навыки позволяют рабочим специалистам оставаться востребованными в условиях автоматизации и внедрения ИИ.
На фоне роста престижа рабочих профессий усиливается и давление со стороны образовательной политики. Государство сокращает количество бюджетных и коммерческих мест в вузах, повышает проходные баллы, закрывает отдельные направления подготовки, стимулируя выпускников школ выбирать колледжи и техникумы. Формально это объясняется необходимостью закрыть кадровый дефицит в реальном секторе экономики.
Проблема в том, что система образования по своей природе значительно менее гибкая и менее трансформируемая, чем экономика и рынок труда. Экономика может измениться за 2—3 года, тогда как образовательные циклы длятся 4—6 лет и более. В результате возникает риск готовить специалистов под вчерашний запрос, а не под завтрашнюю реальность.
Часть экспертов уже сегодня отмечает, что дефицит кадров во многом носит искусственный характер и связан с устаревшими моделями организации труда, низкой производительностью и неготовностью бизнеса инвестировать в автоматизацию и обучение персонала. Пока эти системные вопросы не решены, кадровый голод будет воспроизводиться снова и снова.
Баланс как ключ к устойчивому рынку труда
В краткосрочной перспективе квалифицированные рабочие действительно находятся в выигрышной позиции: растут зарплаты, расширяется выбор вакансий, снижается возрастная дискриминация. Но в долгосрочной перспективе ситуацию радикально изменит ускоренная роботизация, автоматизация и внедрение ИИ. Уже сегодня появляются вакансии операторов роботов, техников по обслуживанию автоматизированных систем, специалистов по цифровому производству.
Это означает, что выиграют не просто рабочие, а те, кто способен постоянно учиться и совмещать практические навыки с цифровыми и аналитическими компетенциями. Параллельно будет расти спрос на профессии «человек — человек»: врачей, учителей, психологов, социальных специалистов, управленцев, то есть тех, чья работа требует эмпатии, коммуникации и сложного мышления.
Именно поэтому я убеждена: выбор образовательной траектории должен строиться не на сиюминутных трендах и не на административных сигналах, а на осознанном понимании собственных интересов, склонностей и талантов молодого человека.
Проиграть в долгой перспективе невозможно только в одном случае — если человек занимается делом, которое ему действительно интересно. Во все времена рынок ценил и будет ценить людей с горящими глазами, ответственностью и искренней любовью к своему делу: будь то рабочая профессия, инженерия, медицина или гуманитарная сфера.
Таким образом, возвращение уважения к рабочим профессиям, безусловно, позитивный и давно назревший тренд. Он отражает реальные потребности экономики и меняет общественное восприятие труда. Но устойчивое развитие возможно только при балансе: между «умными руками» и «умными головами», между инженерной, технической и гуманитарной подготовкой, между скоростью рынка и инерцией системы образования.
Именно этот баланс, а не очередной перегиб, способен обеспечить экономике долгосрочную устойчивость, а людям осознанный и достойный профессиональный путь.
