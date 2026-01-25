Почему рабочие специальности стали «новыми звездами» рынка труда и к чему это ведет?

Эксперт разъяснил, почему «синие воротнички» обошли айтишников и инженеров по популярности у работодателей

Фото: взято с телеграм-канала минпромторга РФ

В России заметно выросла популярность рабочих специальностей, «синие воротнички» сегодня все чаще возглавляют рейтинги профессий с наибольшим спросом. Одними из наиболее востребованных оказались сварщики, электрики, каменщики. Этот тренд — повод серьезно пересмотреть, каких именно специалистов и для какой экономики готовить, считает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает об основных изменениях на рынке труда, дефиците не рабочих рук в классическом понимании, а технологически подкованных специалистов.

Рост спроса на рабочие специальности — не сигнал отменять высшее образование

Еще несколько лет назад рабочие профессии воспринимались как вынужденный выбор — «если не поступил в вуз». Сегодня ситуация меняется: квалифицированные рабочие становятся дефицитным и дорогим ресурсом, а рынок труда конкурирует за них. Это реальность, с которой невозможно спорить. Но гораздо важнее другой вопрос: правильно ли мы понимаем, что именно происходит, и какие выводы из этого делаем?

Как человек, много лет работающий на стыке бизнеса, технологий и образования, я вижу риск подмены стратегического мышления тактическими решениями. Рост спроса на рабочие специальности — это не сигнал «отменять высшее образование», а повод всерьез пересмотреть, каких именно специалистов и для какой экономики мы готовим сегодня.

В последние годы в России наблюдается резкий рост спроса на квалифицированные рабочие кадры и повышение престижа «рабочих профессий». По данным исследований, доля россиян, считающих труд квалифицированного рабочего самым уважаемым, за год выросла с 12 до 45%, и впервые «синие воротнички» опередили в рейтинге IT-специалистов и инженеров.

Доля россиян, считающих труд квалифицированного рабочего самым уважаемым, за год выросла до 45%, и впервые «синие воротнички» опередили в рейтинге IT-специалистов и инженеров. взято с телеграм-канала минпромторга РФ

Параллельно сохраняется дефицит таких специалистов: по данным рекрутинговых платформ, прежде всего не хватает рабочих специальностей. Работодатели ожидают, что именно рост производительности труда станет ключевым трендом 2026 года, и уже сейчас компенсируют нехватку кадров повышением зарплат и улучшением условий труда. Например, аналитики отмечают, что доходы квалифицированных строителей, сварщиков и монтажников в ряде регионов догоняют или превышают зарплаты офисных специалистов среднего уровня, а возрастной фактор (50+) все реже становится барьером при найме.

Однако важно зафиксировать принципиальный момент: сегодняшний рынок труда крайне нестабилен. Расстояние от «рынка соискателя» до «рынка работодателя» сейчас минимально. Достаточно одного экономического, технологического или регуляторного сдвига, чтобы маятник резко качнулся в другую сторону.

Сегодня рынок диктует: в моменте не хватает «умных рабочих рук». Завтра возможен новый перегиб и мы снова увидим массовый разворот молодежи в сторону СПО (среднее профессиональное образование) как реакцию на текущий дефицит, а не на долгосрочную стратегию развития экономики.

Наиболее востребованные рабочие специальности в 2026 году

Рейтинги отраслевых аналитических центров фиксируют острый кадровый голод в строительстве и монтаже (каменщики, штукатуры, монтажники инженерных систем), электромеханике и наладке оборудования (электрики, слесари, наладчики), обслуживании зданий и инфраструктуры, промышленном производстве (операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики), а также в транспортно-логистической сфере. Совокупный дефицит квалифицированных рабочих в этих сегментах оценивается более чем в 1,5 млн человек.

При этом меняется само содержание рабочих профессий. Речь идет уже не о «рабочих руках» в классическом понимании, а о технологически подкованных специалистах. Даже от сантехника, механика или электромонтажника в 2026 году требуется цифровой минимум: умение работать с планшетом, диагностическим программным обеспечением, цифровыми чертежами и AR-инструкциями.

При этом меняется само содержание рабочих профессий. Речь идет уже не о «рабочих руках» в классическом понимании, а о технологически подкованных специалистах. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Возрастает ценность мультидисциплинарности: профессий на стыке отраслей, таких как мехатроники, операторы автоматизированных линий, специалисты по обслуживанию роботизированных комплексов. Именно эти навыки позволяют рабочим специалистам оставаться востребованными в условиях автоматизации и внедрения ИИ.

На фоне роста престижа рабочих профессий усиливается и давление со стороны образовательной политики. Государство сокращает количество бюджетных и коммерческих мест в вузах, повышает проходные баллы, закрывает отдельные направления подготовки, стимулируя выпускников школ выбирать колледжи и техникумы. Формально это объясняется необходимостью закрыть кадровый дефицит в реальном секторе экономики.

Проблема в том, что система образования по своей природе значительно менее гибкая и менее трансформируемая, чем экономика и рынок труда. Экономика может измениться за 2—3 года, тогда как образовательные циклы длятся 4—6 лет и более. В результате возникает риск готовить специалистов под вчерашний запрос, а не под завтрашнюю реальность.

Часть экспертов уже сегодня отмечает, что дефицит кадров во многом носит искусственный характер и связан с устаревшими моделями организации труда, низкой производительностью и неготовностью бизнеса инвестировать в автоматизацию и обучение персонала. Пока эти системные вопросы не решены, кадровый голод будет воспроизводиться снова и снова.

Баланс как ключ к устойчивому рынку труда

В краткосрочной перспективе квалифицированные рабочие действительно находятся в выигрышной позиции: растут зарплаты, расширяется выбор вакансий, снижается возрастная дискриминация. Но в долгосрочной перспективе ситуацию радикально изменит ускоренная роботизация, автоматизация и внедрение ИИ. Уже сегодня появляются вакансии операторов роботов, техников по обслуживанию автоматизированных систем, специалистов по цифровому производству.

Уже сегодня появляются вакансии операторов роботов, техников по обслуживанию автоматизированных систем, специалистов по цифровому производству. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Это означает, что выиграют не просто рабочие, а те, кто способен постоянно учиться и совмещать практические навыки с цифровыми и аналитическими компетенциями. Параллельно будет расти спрос на профессии «человек — человек»: врачей, учителей, психологов, социальных специалистов, управленцев, то есть тех, чья работа требует эмпатии, коммуникации и сложного мышления.

Именно поэтому я убеждена: выбор образовательной траектории должен строиться не на сиюминутных трендах и не на административных сигналах, а на осознанном понимании собственных интересов, склонностей и талантов молодого человека.

Проиграть в долгой перспективе невозможно только в одном случае — если человек занимается делом, которое ему действительно интересно. Во все времена рынок ценил и будет ценить людей с горящими глазами, ответственностью и искренней любовью к своему делу: будь то рабочая профессия, инженерия, медицина или гуманитарная сфера.



Таким образом, возвращение уважения к рабочим профессиям, безусловно, позитивный и давно назревший тренд. Он отражает реальные потребности экономики и меняет общественное восприятие труда. Но устойчивое развитие возможно только при балансе: между «умными руками» и «умными головами», между инженерной, технической и гуманитарной подготовкой, между скоростью рынка и инерцией системы образования.

Именно этот баланс, а не очередной перегиб, способен обеспечить экономике долгосрочную устойчивость, а людям осознанный и достойный профессиональный путь.

