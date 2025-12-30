Россияне с 2026 года смогут проставить шесть отметок в паспорте по желанию

Такие отметки проставляют налоговые органы РФ, МВД и его территориальные органы

Фото: Елизавета Пуншева

С 1 января 2026 года россияне смогут проставить в паспорте шесть отметок: новый идентификатор Единого реестра населения (вместо ИНН), данные о регистрации и расторжении брака, сведения о ранее выданных паспортах, о детях и о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Об этом сообщили в МВД РФ, чей ответ приводит ТАСС.

В министерстве напомнили, что данное право россиян прописано в пункте 8 положения о паспорте гражданина РФ. В МВД также добавили, что такие отметки проставляют налоговые органы РФ, МВД и его территориальные органы при наличии таких сведений.

Ранее сообщалось, что в Татарстане и других регионах ликвидировали типографии, печатающие поддельные паспорта. Общий доход злоумышленников от противоправной деятельности превысил 2,6 млрд рублей.

Никита Егоров