Путин назначил четырех судей в Казани и двух зампредов судов
Так, Лилия Демагина назначена судьей Кировского районного суда Казани
Президент РФ Владимир Путин назначил четырех судей в Казани и еще двух зампредов судов. Документ о назначении опубликован на портале правовых актов.
Так, Марат Сулейманов назначен зампредседателя Советского районного суда, а Константин Никулин — зампредседателя Лениногорского городского суда. Оба будут работать как минимум шесть лет.
Лилия Демагина назначена судьей Кировского районного суда Казани, а Алия Фаттахова — судьей Авиастроительного райсуда. В то же время Романа Егорова и Алису Шарапову назначили судьями в Приволжском суде.
Ранее Путин удостоил госнаград шестерых жителей Татарстана.
