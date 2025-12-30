Путин назначил четырех судей в Казани и двух зампредов судов

Так, Лилия Демагина назначена судьей Кировского районного суда Казани

Президент РФ Владимир Путин назначил четырех судей в Казани и еще двух зампредов судов. Документ о назначении опубликован на портале правовых актов.

Так, Марат Сулейманов назначен зампредседателя Советского районного суда, а Константин Никулин — зампредседателя Лениногорского городского суда. Оба будут работать как минимум шесть лет.

Лилия Демагина назначена судьей Кировского районного суда Казани, а Алия Фаттахова — судьей Авиастроительного райсуда. В то же время Романа Егорова и Алису Шарапову назначили судьями в Приволжском суде.

Ранее Путин удостоил госнаград шестерых жителей Татарстана.

Никита Егоров