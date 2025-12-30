В казанском аэропорту задерживается восемь рейсов, еще один отменили

Отмечается, что аэропорт Сочи продолжает работать по фактической погоде

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани задерживаются на прилет и вылет восемь рейсов. Также отменили рейс, летевший из Череповца, на 21:50, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Так, самолет, который должен был вылететь в Санкт-Петербург в 8:25, задержан почти на девять часов. На столько же задержали самолет на вылет в Москву (в Шереметьево), который по расписанию должен был стартовать в 10:05.

Почти на восемь часов позже вылетит рейс в Сочи. На то же время на прилет задержали самолеты из Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Согласно информации на табло, самолет вылетит в Сочи лишь 31 декабря в 6:50 (прежнее время — 30 декабря в 23:20). В свою очередь, рейс в Петербург состоится сегодня в 22:55 (прежнее время — 30 декабря в 14:05).

Напомним, что до этого пресс-служба сочинского аэропорта сообщала, что «стоянка воздушных судов» продолжает работать по фактической погоде, а обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в порядке пребывания воздушных судов. Также отмечалось, что «прогноз синоптиков на ближайшие дни остается достаточно сложным».

Никита Егоров