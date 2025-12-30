В Казани в ночь с 30 на 31 декабря очистят от снега десятки парковок
Горожанам рекомендуют учитывать график работ при планировании поездок
В Казани в ночь с 30 на 31 декабря проведут уборку снега на муниципальных парковках. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы организуют в ночное время и поэтапно. Комитет внешнего благоустройства исполкома города просит водителей заранее убрать автомобили с парковочных мест на период проведения работ.
Первым этапом станет уборка на парковке по улице Волгоградской (от улицы Тунакова до улицы Декабристов) — она пройдет с 21:00 до 23:00 30 декабря.
С 21:00 30 декабря до 5:00 31 декабря снег будут убирать на парковках по улицам Короленко (№407 и № 408) и Хусаина Ямашева (парковка № 260), а также на парковках по улицам Глушко и Рихарда Зорге.
Наиболее масштабный блок работ запланирован с 21:00 30 декабря до 6:00 31 декабря — он охватит парковки на ряде центральных улиц города. В зону уборки войдут:
- улица Миславского (четная и нечетная стороны на нескольких участках);
- улица Бутлерова (четная и нечетная стороны);
- улица Айвазовского (четная сторона);
- улица Петербургская (обе стороны и параллельный проезд);
- улица Туфана Миннуллина (нечетная сторона и обе стороны на разных участках);
- улица Ахтямова (нечетная и четная стороны);
- улица Сары Садыковой (четная и нечетная стороны);
- улица Груздева (нечетная сторона) и другие.
Горожанам рекомендуют учитывать график работ при планировании поездок и выборе места для парковки автомобилей.
Напомним, в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно все муниципальные парковки Казани улично-дорожной сети города будут работать в бесплатном режиме.
