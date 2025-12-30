В Казани в ночь с 30 на 31 декабря очистят от снега десятки парковок

Горожанам рекомендуют учитывать график работ при планировании поездок

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в ночь с 30 на 31 декабря проведут уборку снега на муниципальных парковках. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы организуют в ночное время и поэтапно. Комитет внешнего благоустройства исполкома города просит водителей заранее убрать автомобили с парковочных мест на период проведения работ.

Первым этапом станет уборка на парковке по улице Волгоградской (от улицы Тунакова до улицы Декабристов) — она пройдет с 21:00 до 23:00 30 декабря.

С 21:00 30 декабря до 5:00 31 декабря снег будут убирать на парковках по улицам Короленко (№407 и № 408) и Хусаина Ямашева (парковка № 260), а также на парковках по улицам Глушко и Рихарда Зорге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее масштабный блок работ запланирован с 21:00 30 декабря до 6:00 31 декабря — он охватит парковки на ряде центральных улиц города. В зону уборки войдут:

улица Миславского (четная и нечетная стороны на нескольких участках);

улица Бутлерова (четная и нечетная стороны);

улица Айвазовского (четная сторона);

улица Петербургская (обе стороны и параллельный проезд);

улица Туфана Миннуллина (нечетная сторона и обе стороны на разных участках);

улица Ахтямова (нечетная и четная стороны);

улица Сары Садыковой (четная и нечетная стороны);

улица Груздева (нечетная сторона) и другие.

Горожанам рекомендуют учитывать график работ при планировании поездок и выборе места для парковки автомобилей.

Напомним, в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно все муниципальные парковки Казани улично-дорожной сети города будут работать в бесплатном режиме.

Рената Валеева