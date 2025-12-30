«Путешествуй в будущее»: подведены итоги детского художественного конкурса

В преддверии Нового года состоялось награждение участников конкурса художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ. В этом году юным конкурсантам предоставилась возможность поработать в жанре футуризма — показать свои умения и проявить фантазию по теме «Путешествуй в будущее: новые технологии и инновации»

Фото: Роман Хасаев

Дети соревновались в номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное искусство» и трех возрастных категориях — от 3 до 7 лет, от 8 до 12 лет и от 13 до 16 лет. Выбирать лучшие рисунки и поделки, а их в этом году со всех компаний Группы ТАИФ поступило свыше 600, членам жюри было весьма непросто.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Каждая картина и поделка, выполненные с любовью, отличались оригинальным подходом и яркостью красок. Мы в очередной раз убедились, что вы талантливы, воспринимаете окружающую действительность нестандартно и мыслите совсем не так, как взрослые. Вы знаете, что вас ждет только лучшее, и сами готовы преображать мир, — поздравляя детей сотрудников АО «ТАИФ», отметил руководитель пресс-центра компании Леонид Козловский.

В итоге были определены победители и призеры. Каждый из них был награжден дипломом и призом. Но без внимания не остался ни один конкурсант. Все участники получили дипломы и подарки.

— Мне спонтанно пришла идея изготовить макет футуристической теплицы с искусственным опылением. И я взялась за дело и сделала, — рассказывает о своей работе 15-летняя Алиса Кавиева, занявшая первое место в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Сама она в будущем хочет стать инженером.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В номинации «Рисунок» в старшей возрастной категории (13—16 лет) победу одержала 13-летняя Диана Насыбуллина. Она изобразила парящие в воздухе многоэтажные жилые здания в особой стилистике. Юная художница надеется, что в будущем изобретут такие механизмы, которые позволят воплотить в жизнь ее задумку.

— Очень нравится идея ТАИФа проводить такие конкурсы, когда дети могут показать свои таланты и умения. Тематика этого года действительно может очень вдохновить и заставить детей порассуждать, каким будет будущее. Потому что ты сам можешь решать, каким будет твой город, и изобразить это, — делится впечатлениями Диана.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Среди самых юных победителей был 5-летний Айдан Мингазов. Он нарисовал футуристический пейзаж с небоскребом, железной дорогой. Он признался, что идею своей картины увидел по телевизору.

— Теперь буду ждать новых конкурсов ТАИФа, чтобы снова поучаствовать, — говорит Айдан.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

А Камила Саляхова (12 лет) показала на рисунке улыбающегося робота-снегоуборщика на фоне одноэтажных домов. И проблема чистки дорог зимой ей знакома не понаслышке: она живет с родителями в частном доме и каждый год видит, как в холодное время года трудятся водители тракторов и уборщики с лопатами. За свою работу она удостоилась приза зрительских симпатий.

— После окончания школы собираюсь пойти учиться на айтишника, программиста. И буду делать технологии будущего, — делится своими планами Камила.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Часть картин юных художников заняла свое место в детском корпоративном календаре.

Тимур Рахматуллин