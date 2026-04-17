Сильный ветер и грозы ожидаются в Татарстане 18 апреля

Порывы ветра достигнут 15–20 м/с, в регионе прогнозируют туман и ухудшение погоды

Экстренное предупреждение распространила РСЧС для жителей Татарстана и Казани.

По данным ведомства, ночью и утром, а также днем 18 апреля 2026 года в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются туман, сильный ветер с порывами до 15—20 м/с, местами возможна гроза.

Ариана Ранцева