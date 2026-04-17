В Москве оштрафовали педагога за работу с запрещенным толкованием Корана

По данным суда, женщина вела образовательную деятельность в арендованном помещении, обучая детей, находящихся на семейной форме образования

Тимирязевский районный суд Москвы вынес постановление о наложении штрафа в размере 2 тысяч рублей на репетитора Фариду Ахмадову. Женщина была признана виновной в распространении экстремистских материалов, сообщает ТАСС.

По данным суда, Ахмадова вела образовательную деятельность в арендованном помещении, обучая детей, находящихся на семейной форме образования. Во время проверки прокуратура обнаружила в помещении книгу «Крепость мусульманина: Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне»*, которая с 2014 года находится в федеральном списке экстремистских материалов.

Суд установил, что обвиняемая не предприняла никаких действий по уничтожению запрещенной литературы или передаче ее в органы. Дело было рассмотрено по статье 20.29 КоАП РФ о производстве и распространении экстремистских материалов.

Наталья Жирнова