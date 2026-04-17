Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по производству картофеля

Также в регионе открыто 42 агрокласса — это самый высокий показатель в Приволжском округе

Фото: Надира Хасанова

Татарстан является ведущим субъектом ПФО по производству картофеля и овощей. Республика производит 100 млн тонн в год данной продукции, или 15% от показателей округа. Также в регионе открыто 42 агрокласса — это самый высокий показатель в Приволжском округе. Такие цифры озвучил и. о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов на заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое прошло сегодня в Йошкар-Оле.

— Татарстан давно уже закрепил за собой позицию одного из передовых регионов в стране, в пятерке лидеров, и Приволжском федеральном округе по обеспечению продовольственной безопасности страны. По итогам прошлого года объем сельхозпродукции впервые превысил 400 млрд рублей. В целом, с учетом пищевой и перерабатывающей промышленности, совокупный объем продукции АПК достиг около 800 млрд рублей. Татарстан — на первом месте по валовому надою молока, — сказал он.

Ахметов также добавил, что за последние пять лет на модернизацию сельского хозяйства и пищевой промышленности привлекли 193 млрд рублей инвестиций. Значительные их объемы направлены на реализацию высокотехнологических проектов. За республикой — около 25% от всех капитальных вложений в Приволжском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что Татарстан теряет по 1,5 млрд рублей в месяц из-за низких закупочных цен на молоко.

Никита Егоров