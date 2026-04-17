В Татарстане снизилась доля отказов по POS-кредитам

Показатель в марте 2026 года опустился до 86,2%, оставаясь ниже среднероссийского уровня

Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Татарстане в марте 2026 года составила 86,2%, снизившись на 1,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (87,5%). Такие данные приводят кредиторы, передающие сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России показатель в марте 2026 года достиг 87,1%, сократившись на 1,1 п. п. в годовом выражении и на 0,4 п. п. по сравнению с февралем. Несмотря на снижение второй месяц подряд, доля отказов остается на высоком уровне.

Татарстан демонстрирует показатель ниже среднероссийского, однако не входит в число регионов с минимальной долей отказов. В число субъектов с наименьшими значениями входят Приморский край (83,1%), Удмуртская Республика (84,3%), Москва (84,6%), Санкт-Петербург (85,0%) и Нижегородская область (85,2%).

При этом наиболее заметное снижение доли отказов за год зафиксировано в Московской области и Санкт-Петербурге (по -2,3 п. п.), Тульской области и Приморском крае (по -2,2 п. п.), Ленинградской области (-2,1 п. п.), а также в Москве (-2,0 п. п.). В ряде регионов показатель, напротив, вырос, включая Кабардино-Балкарскую Республику (+0,6 п. п.), Белгородскую область (+0,5 п. п.) и Самарскую область (+0,3 п. п.).

